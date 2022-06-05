Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı - Son Dakika
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Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı

05.06.2022 15:51

Geçen sene Ayasofya’da düzenlenen bir törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, ismini anmadan hakaret eden Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kur’an Kursu icazet törenini yönetti. Demirkıran dua okurken, Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş arkasında yer aldı.

SANCAR KIZILKAYA- SEFA GARDİYANOĞLU

Geçen sene Ayasofya'da düzenlenen bir törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, ismini anmadan hakaret eden Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kur'an Kursu icazet törenini yönetti. Demirkıran dua okurken, Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş arkasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla 28 Mayıs 2021'de Ayasofya'da düzenlenen "İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'nde, Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, Atatürk'ü hedef almıştı. Mustafa Demirkan, "Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" demişti. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu.

BAHÇELİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli de 1 Haziran 2021'de yaptığı grup toplantısında Mustafa Demirkan'ı eleştirmişti. Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük lafı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Suyu bulandıran bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye'nin huzuruyla oynamaları provokasyondur. Bunlar iyi araştırılmalıdır, maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir" diye konuşmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuru üzerine, "Demirkan'ın 6 Ocak 2019'da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem yok" yanıtını vermişti.

GÖLCÜK'TE TÖRENE BAŞKANLIK YAPTI

Mustafa Demirkan, dün Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kur'an Kursu icazet törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın da bulunduğu icazet törenine Demirkıran 'Reisul Kurra' sıfatı ile katıldı. Erbaş, hafızlık duası yapan Demikıran'ın arkasında durdu.

REİSÜL-KURRA NE DEMEK?

Diyanet, Osmanlı'dan itibaren var olan Reisül-Kurra makamına, yayımladığı "Reisül-Kurra'lık Yönergesi" ile resmiyet kazandırmıştı. Yönergeye göre, Türkiye'deki bütün hafız ve kurra hafızların başı olan Reisül-Kurra, Diyanet'e bağlı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı kararı ve Diyanet İşleri Başkanı onayı ile seçiliyor.

Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı
Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı
Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı
Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayasofya'da Atatürk'e Hakaret Eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Birlikte Gölcük'te Törene Katıldı - Son Dakika
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