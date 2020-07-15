AYASOFYA'DA ÇALIŞMA YAPAN EKİP GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
AYASOFYA'DA ÇALIŞMA YAPAN EKİP GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.
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15.07.2020 15:48:21. #1.13#
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