Ayasofya'da Çekilen Bale Fotoğrafına Tepki
25 dakika önce
Ayasofya'da bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına tepki gösterildi.
Ayasofya
'da bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına tepki gösterildi.
Ayasofya'nın önüne gelen birkaç grup, sloganlarla fotoğrafa tepki gösterdi.
Bir grubun, Ayasofya'nın içerisine girip namaz kılmak istemesine polis izin vermedi.
Bunun üzerine grup, Ayasofya Meydanı
'nda namaz kıldı.
Diğer grup ise Ayasofya'nın önünde dua etti. Polis
tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, gruplar olaysız bir şekilde dağıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55 Kaynak: AA
Ayasofya'da Çekilen Bale Fotoğrafına İnceleme Başlatıldı
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