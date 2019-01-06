Son Dakika Haberleri: Ayasofya'da Çekilen Bale Fotoğrafına Tepki

Ayasofya'da Çekilen Bale Fotoğrafına Tepki

25 dakika önce

Ayasofya'da bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına tepki gösterildi.

Ayasofya'da Çekilen Bale Fotoğrafına Tepki, System.String[]
Ayasofya'da bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına tepki gösterildi.

Ayasofya'nın önüne gelen birkaç grup, sloganlarla fotoğrafa tepki gösterdi.

Bir grubun, Ayasofya'nın içerisine girip namaz kılmak istemesine polis izin vermedi.

Bunun üzerine grup, Ayasofya Meydanı'nda namaz kıldı.

Diğer grup ise Ayasofya'nın önünde dua etti.

Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, gruplar olaysız bir şekilde dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55 Kaynak: AA

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