Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

6 saat önce

Ayasofya ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı, System.String[]

Ayasofya ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Müzesi ve Kapadokya'da çıplak poz vermesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hakaretlerde bulunmak" ve "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Papen hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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