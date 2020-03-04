Ayasofya'da çıplak poz veren manken hakkında flaş karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayasofya'da çıplak poz veren manken hakkında flaş karar - Son Dakika

Ayasofya'da çıplak poz veren manken hakkında flaş karar

6 saat önce

Ayasofya Müzesinde ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ayasofya'da çıplak poz veren manken hakkında flaş karar, System.String[]

Ayasofya Müzesinde ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanan ve sonrasında para cezasıyla serbest kalan Belçikalı manken Marisa Papen, 2018 yılında Türkiye'ye gelerek Ayasofya Müzesi'nde üzerindeki çarşafı kaldırarak, Kapadokya'da ise Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz vermişti. Belçikalı mankenin çıplak pozlarına ilişkin bazı vatandaşlar ise şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine Belçikalı manken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca, 'Hayasızca hakaretlerde bulunmak' ve 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Papen'in ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
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Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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