Ayasofya'da cuma namazı için bekleyen vatandaşlara pandemi tedbirleri anonsları yapılıyor - Son Dakika
Ayasofya'da cuma namazı için bekleyen vatandaşlara pandemi tedbirleri anonsları yapılıyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşlara konu hakkında uyarı anonsları yapılıyor.
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24.07.2020 16:47:40. #1.13#
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