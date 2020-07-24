AYASOFYA'DA 'CUMA NAMAZI' İÇİN SABAHA KADAR BEKLEDİLER - Son Dakika

AYASOFYA'DA 'CUMA NAMAZI' İÇİN SABAHA KADAR BEKLEDİLER
AYASOFYA'DA 'CUMA NAMAZI' İÇİN SABAHA KADAR BEKLEDİLER Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında camii önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi.
AYASOFYA'DA 'CUMA NAMAZI' İÇİN SABAHA KADAR BEKLEDİLER
Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında camii önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı.
Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi, cami önü ve çevresinden güvenlik önlemleri kapsamında gece saatlerinde uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirirken bazı vatandaşlar ise açık olan camilerde ibadet etti. Beyazıt Camii, Gazi Atik Ali Paşa Camii ve Firuz Ağa Camii'nde toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek geceyi ibadet ederek geçirdi. Yetkililer, kılınacak cuma namazı öncesinde 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yerlere uyarı içeren etiketler yapıştırdı.
Gece boyu dışarıda bekleyen vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:09
Kaynak: DHA
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