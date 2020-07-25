Ayasofya'da cuma namazı, Pakistan haber kanallarında canlı yayınlandı - Son Dakika

Ayasofya'da cuma namazı, Pakistan haber kanallarında canlı yayınlandı

Ayasofya'da cuma namazı, Pakistan haber kanallarında canlı yayınlandıPakistan, (DHA)- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldığı anlar Pakistan haber kanallarının neredeyse...

Ayasofya'da cuma namazı, Pakistan haber kanallarında canlı yayınlandı Pakistan, (DHA)- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldığı anlar Pakistan haber kanallarının neredeyse tamamında canlı yayınlandı. Pakistan'ın önde gelen haber kanalları, 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazına büyük ilgi gösterdi. Ülkenin en büyük kanallarından Geo News başta olmak üzere, ARY News, GNN News, 24 News, Samaa TV ve daha birçok haber kanalı, Ayasofya'da kılınan Cuma namazını, öncesi ve sonrasını canlı olarak yayınladı. Ayrıca Samaa TV, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesini eşzamanlı İngilizce çeviriyle izleyenleriyle paylaştı. FOTOĞRAFLI

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:12

Kaynak: DHA

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