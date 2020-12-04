Ayasofya'da Cuma namazını eski Kudüs müftüsü Ekrima Said Sabri kıldırdı - Son Dakika

Ayasofya'da Cuma namazını eski Kudüs müftüsü Ekrima Said Sabri kıldırdı

04.12.2020 16:00
Ayasofya'da Cuma namazını eski Kudüs müftüsü Ekrima Said Sabri kıldırdı, System.String[]

İstanbul'a ziyaret amacıyla gelen Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı, Eski Kudüs Müftüsü Ekrima Said Sabri, Ayasofya'da Cuma namazı kıldırdı.

İstanbul'a ziyaret amacıyla gelen Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı, Eski Kudüs Müftüsü Ekrima Said Sabri, Ayasofya'da Cuma namazı kıldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Cuma namazı sonrası konuşan Sabri, "Burada namaz kıldırmaktan gerçekten mutlu oldum. Binlerce kişi burada namaz kıldık. Diyanet İşleri Başkanı'na teşekkür ediyorum bu fırsatı verdikleri için.  Aynı zamanda Cumhurbaşkanına da teşekkür ediyorum. Anlatılmaz duygular yaşadık. Ayasofya'nın mescide dönüştürülmesi ile ilgili şerefine nail oldukları için kendilerini tebrik ettik. Bu mescidin kıyamete kadar mescit kalacağı ve duamızın da bu yönde olduğunu kendilerine ilettik" dedi.

Sabri, "Bugün burada namaz kılarken çok mutlu oldum. Bir kere mescit olarak açılmış bir yer kıyamete kadar mescit olacaktır ve daima mescit kalacaktır. İnşallah Ayasofya da mescit olarak kalacaktır. Ayasofya'da namaz kılmak için kendim gelmiştim. Koronavirüs başladıktan sonra ve Ayasofya mescit olduktan sonra İstanbul'a ilk gelişim. Sünneti kıldıktan sonra sayın Ali Erbaş farzı kıldırmak üzere beni davet etti" diye konuştu.


- İstanbul
Ayasofya'da Cuma namazını eski Kudüs müftüsü Ekrima Said Sabri kıldırdı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'da Cuma namazını eski Kudüs müftüsü Ekrima Said Sabri kıldırdı - Son Dakika


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