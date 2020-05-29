Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti - Son Dakika

Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da ilk defa Fetih Suresi ve dualar okunacağını açıklamasının ardından Yunanistan bu durumdan rahatsız oldu.

Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da ilk defa Fetih Suresi ve dualar okunacağını açıklamasının ardından Yunanistan bu durumdan rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kapsamında bugün Ayasofya'da ilk kez Fetih Suresi ve duaların okunacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından günlük yayınlanan Kathimerini Gazetesi "Ayasofya'da dua. Erdoğan, İstanbul'un fethi sebebi ile açıkladı" başlığını attı. Dimokratia Gazetesi, "İstanbul'un Fetih gününde Ayasofya'ya yürüyüş. Erdoğan'dan tahrik", Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Newsit ise "Erdoğan'dan İstanbul'un fetih gününde Ayasofya'da tahrik edici Korona gösterisi" başlıklarını attı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle dün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Kültür ve turizm bakanlığımızın düzenlediği fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız" diye konuşmuştu.

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481) 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilmiş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile cami olarak varlığını sürdürmüştür. Ayasofya Camisi'nin 1936 yılında çıkarılan resmi tapusunda sahibi Ebu'l-Fetih Sultan Mehmet Vakfı gözüküyor. Danıştay 16. Dairesi, hiçbir kanunu düzenleme olmadan müzeye çevrilen Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması ile alakalı davayı halen görüşüyor. - ATİNA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti - Son Dakika

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı 15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı         
17:07
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak         
16:39
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı         
16:06
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi         
15:47
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı         
15:40
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 18:33:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]