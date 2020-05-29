AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK; İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER
AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK; İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİİSTANBUL, DHA İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor.
İSTANBUL - AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK; İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER
Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİİSTANBUL, DHA
İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek.
1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin üzerinden 567 yıl geçti. Fetih coşkusu İstanbul'un pek çok noktasına yaşanıyor. Fetih'in 567'nci yılına özel Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotalar havadan gösterilecek ve Ayasofya'nın önüne kurulan platformda İstanbul'un fethi temalı ışık gösterisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:30 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK; İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
Son Dakika Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi