Ayasofya'da hazırlıklar başladı - Son Dakika

Ayasofya'da hazırlıklar başladı

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'ya girişler kapatıldı.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'ya girişler kapatıldı. 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesi tarihi yapıda çalışmalar başladı.

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Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürlü mozaik ve ikonalara zarar vermeden nasıl ibadet edileceği konusunda bir çalışma yürütülüyor. Namaz vakitlerinde siyah ışık teknolojisi kullanılarak mozaik ve fresklerin karartılması gündemde. Çalışma sonucunda hem ibadeti hem de turizmi aksatmayacak bir formül geliştirilecek. Cami 5 vakit ibadete açık olacak. İçerde nerelerin gezilebileceği de diyanet işleri ve kültür bakanlığını çalışma yaptığı konular arasında.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının Ayasofya için 2 imam ile 4 müezzin ataması yapacağı öngörülüyor.(

(İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:57 Kaynak: İHA

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