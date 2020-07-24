Ayasofya'da ilk cuma heyecanı - Son Dakika

86 yıl sonra yeniden asli hüviyetine kavuşan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı kılındı. Bölgeye akın eden vatandaşlar namaz için sokaklarda saf tuttu.

86 yıl müze olarak kaldıktan sonra 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından camiye çevrilen Ayasofya'da namaz kılmak isteyen vatandaşlar, sabah namazından itibaren güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturdu. Camiye giden 11 noktada kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, tek tek aranarak bölgeye alındı. Görevliler, ellerine dezenfektan sıktıktan sonra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade verdi. Ayasofya'daki ilk Cuma namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. CHP'li Muharrem İnce de cuma namazı için İstanbul'a geldi. Açılışa, erkek-kadın, genç-yaşlı bütün vatandaşları temsilen her meslekten gruplar davet edildi.

(İHA)