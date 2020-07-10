Ayasofya'da ilke namaz 24 Temmuz'da (2) - Son Dakika

Ayasofya'da ilke namaz 24 Temmuz'da (2)

'AYASOFYA'YA GİRME ÜMİTLERİNİ BOŞA ÇIKARIR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı ile Ayasofya tartışmalarının yaklaşık 1 asırlık geçmişi olduğunu belirterek, İstanbul'un işgali sırasında başarıyla savunulduğunu kaydetti.

'AYASOFYA'YA GİRME ÜMİTLERİNİ BOŞA ÇIKARIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı ile Ayasofya tartışmalarının yaklaşık 1 asırlık geçmişi olduğunu belirterek, İstanbul'un işgali sırasında başarıyla savunulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu ve İstanbul'un işgal yıllarında Ayasofya'nın kiliseye çevrilmesi tartışmaları yaşanır. Ayasofya'nın kapısına tam teçhizatlı işgal birliği dayanır. Fransız komutan Ayasofya'da görevli Osmanlı subayına kendilerinin buraya yerleşeceklerini, boşaltmalarını bildirir. Binbaşı Tevfik Bey 'buraya giremezsiniz, giremeyeceksiniz, çünkü burası bizim mabedimizdir, şayet cebren girmeye teşebbüs edecek olursanız size ilk cevabı şu ağır makinalar ve tahrip kalıpları verecektir. Ayasofya'nın üzerinize yıkılmasını göze alabiliyorsanız buyurun girmeyi deneyin'. Böylece işgalcilerin Ayasofya'ya girme ümitlerini boşa çıkarır" diye konuştu.

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'AZ KALSIN AYASOFYA'NIN MİNARELERİNİ YIKTIRACAKLARDI'

Ayasofya'ya yabancı ilgisinin daha sonraki yıllarda da devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yabancılar mozaik tamiri gibi bahaneler sürer. Bu sırada tek parti hükümeti çıkardığı kararlarla Ayasofya'yı ibadete kapatılır. Sonra Ayasofya müze olarak ziyarete açılır. İbadete kapalı olduğu süre boyunca ecdat yadigari bu eser büyük bir tarih kıyımına maruz kalır. Cami olduğu devirlerden hiçbir eser kalmasın isteyenler az kalsın Ayasofya'nın minarelerini yıktıracaklardır. Küçük Ayasofya'nın minaresi hukuki dayanağı olmadan bir gecede yerle yeksan edilir. Merhum İbrahim Hakkı Konyalı yazdığı raporunda 'Eğer minareler yıkılırsa Ayasofya'da yıkılır' dendiği için, mecburen yıkımdan vazgeçilir" ifadelerini kullandı.

'BU KARAR FATİH'İN AĞIR BEDDUASINDAN KURTULMAMIZI SAĞLAMIŞTIR'

Ayasofya Fatih'in ve onun kurduğu vakfın üzerine tapulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fatih Sultan Mehmet Han 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinin bir bölümünde, 'Bu vakfiyeyi kim değiştirirse Allah'ın peygamberin, meleklerin ve dahi tüm Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun.'Bugün alınan karar aynı zamanda Fatih'in bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. Aynı zihniyet bugün bırakınız Ayasofya'nın hüznünü gidermeyi İstanbul'un en gözde camisi Sultanahmet'i müzeye dönüştürmeyi teklif edebilmektir. Rabbim bu zihniyetten ülkemizi ve milletimizi bu zihniyetten ilelebet muhafaza etsin diyorum."

'UZUNCA BİR SÜRE EZAN VE KURAN SESİNDEN MAHRUM KALDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını ifade ederek, "Bu mabet maalesef uzunca bir süre ezan ve Kuran sesinden mahrum kalmıştır. Bugün Türkiye böyle bir utançtan kurtulmuştur. Ayasofya defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmanın habercisidir Ayasofya'nın dirilişi. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil tüm mazlum, mağdur, ezilmiş, sömürülüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Türk Milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi mabedin kapılarındaki zincirler yanında topyekun gönüllerdeki, ayaklardaki pranganın atılmasıdır. Fatih'in emaneti Ayasofya'nın cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkiniştir." dedi.

Eda Ebru NANECİ/ MARMARİS(Muğla), -


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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'da ilke namaz 24 Temmuz'da (2) - Son Dakika

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