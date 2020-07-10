Ayasofya'da ilke namaz 24 Temmuz'da (2) - Son Dakika

'AYASOFYA'YA GİRME ÜMİTLERİNİ BOŞA ÇIKARIR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı ile Ayasofya tartışmalarının yaklaşık 1 asırlık geçmişi olduğunu belirterek, İstanbul'un işgali sırasında başarıyla savunulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu ve İstanbul'un işgal yıllarında Ayasofya'nın kiliseye çevrilmesi tartışmaları yaşanır. Ayasofya'nın kapısına tam teçhizatlı işgal birliği dayanır. Fransız komutan Ayasofya'da görevli Osmanlı subayına kendilerinin buraya yerleşeceklerini, boşaltmalarını bildirir. Binbaşı Tevfik Bey 'buraya giremezsiniz, giremeyeceksiniz, çünkü burası bizim mabedimizdir, şayet cebren girmeye teşebbüs edecek olursanız size ilk cevabı şu ağır makinalar ve tahrip kalıpları verecektir. Ayasofya'nın üzerinize yıkılmasını göze alabiliyorsanız buyurun girmeyi deneyin'. Böylece işgalcilerin Ayasofya'ya girme ümitlerini boşa çıkarır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını ifade ederek, "Bu mabet maalesef uzunca bir süre ezan ve Kuran sesinden mahrum kalmıştır. Bugün Türkiye böyle bir utançtan kurtulmuştur. Ayasofya defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmanın habercisidir Ayasofya'nın dirilişi. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil tüm mazlum, mağdur, ezilmiş, sömürülüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Türk Milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi mabedin kapılarındaki zincirler yanında topyekun gönüllerdeki, ayaklardaki pranganın atılmasıdır. Fatih'in emaneti Ayasofya'nın cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkiniştir." dedi.
Eda Ebru NANECİ/ MARMARİS(Muğla), -