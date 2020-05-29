Ayasofya'da İstanbul'un fethi canlandırıldı (3) - Son Dakika

Ayasofya'da İstanbul'un fethi canlandırıldı (3)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:42 Kaynak: AA
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