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Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı - Son Dakika

Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı

25.11.2021 09:24

Ayasofya Camisi'nde cemaat, bir duvardaki taşı yerinden çıktığını görünce durumu anında yetkililere bildirdi. Kırık taşın arkasında bir poşetin içerisinde 5 parça İbranice yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar bulundu. Devreye giren savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.

Ayasofya Camii'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Orada bulunan poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde İbranice yazılar ve çizimler görüldü.

Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı

GİZLENMİŞ

Polisler, Ayasofya Camisi'nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı.

Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı

5 PARÇA YAZILI KAĞIT ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.

Bulunan yazılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı - Son Dakika
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