Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı - Son Dakika

Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

6 saat önce

Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:37 Kaynak: AA
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