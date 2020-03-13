Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı - Son Dakika

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Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı
6 saat önce
Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:37 Kaynak: AA
Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
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