Ayasofya'da tabela söküldü, çalışmalar sürüyor; Emniyet müdürü incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ayasofya'da tabela söküldü, çalışmalar sürüyor; Emniyet müdürü incelemelerde bulundu

AYASOFYA Camii'nde çalışmalar devam ediyor.

AYASOFYA Camii'nde çalışmalar devam ediyor. Müze tabelası sökülürken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da incelemelerde bulundu.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

MÜZE TABELASI SÖKÜLDÜ

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek incelemelerde bulundu.  Aktaş, "Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.


Ayasofya Camii, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'da tabela söküldü, çalışmalar sürüyor; Emniyet müdürü incelemelerde bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:39:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya'da tabela söküldü, çalışmalar sürüyor; Emniyet müdürü incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]