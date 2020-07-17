Ayasofya'da Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyetten inceleme (1) - Son Dakika

AYASOFYA Camii'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığındaki heyet incelemelerde bulunuyor.

Danıştay kararının ardından Ayasofya Camii, ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz Cuma gününe hazırlanıyor. Camide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında inceleme yapılıyor. Saat 17.00 sıralarında gelen heyette, Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz yer alıyor. Heyet, Ayasofya'nın içinde ve çevresinde inceleme yapıyor.

- İstanbul