Ayasofya'daki restorasyon çalışmalarına rağmen yoğun ilgi devam ediyor

Ayasofya'yı yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti

TRABZON - Trabzon'da 2013 yılında ilk kez namaz kılınarak müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da restorasyon çalışmaları geçen yılın Aralık ayı sonlarında başlarken restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Ayasofya'da restorasyon çalışmaları sürerken ziyaretçi sayısında azalmanın aksine artış olduğu gözlendi.

Geçen yıllara rağmen özellikle bu yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya'da Körfez ülkelerinde gelen turistlerde yoğun şekilde görülürken restorasyon çalışmalarının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Bazı ziyaretçiler inşaata rağmen yaşanan yoğunluktan pek fazla şikayetçi olmazken her şeye rağmen ortamın güzel olduğunu söylüyorlar. Ayasofya'ya özellikle turlarla gelen ziyaretçiler bol bol resim çektirerek o anları ölümsüzleştirmeye çalışırken Trabzon'un doğal güzelliklerini çok sevdiklerini belirttiler.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında Trabzon'u fethinin ardından camiye dönüştürülen, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi'nin işbirliği ile yapılan restorasyon ardından 1964 yılından sonra müze olan Ayasofya, 2013 yılından itibaren tekrar cami olarak hizmet vermeye başladı. 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açılan Ayasofya'da geçen yılın sonlarına doğru başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.



Kral I. Manuel tarafından yaptırıldı

Yapı, Trabzon İmparatorluğu'nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırıldı. Bir manastır kilisesi olan ve 'Kutsal Bilgelik' anlamına gelen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonraki yıllarda bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürüldü. I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılan yapı, savaş sonrasından 1959 yılına dek cami olarak kullanıldı. 1959-1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla restore edilen tarihi yapının freskleri ortaya çıkartıldı. 1964 yılında müze haline getirilen Ayasofya, 3 Haziran 2013 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ardından mahkeme kararları ve vakıf kaydı dolayısıyla Ayasofya, 28 Haziran 2013 Cuma günü 49 yıl sonra yeniden Müslümanların ibadetine açıldı.