Ayasofya'daki Tahribatı Görüntülemek İsteyen Tele 1 Muhabiri Engin Açar ve Röportaj Yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar Gözaltına Alınıp... - Son Dakika
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Ayasofya'daki Tahribatı Görüntülemek İsteyen Tele 1 Muhabiri Engin Açar ve Röportaj Yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar Gözaltına Alınıp...

30.05.2022 18:14
Ayasofya'daki Tahribatı Görüntülemek İsteyen Tele 1 Muhabiri Engin Açar ve Röportaj Yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar Gözaltına Alınıp...

Ayasofya’daki tahribatı görüntülemek isteyen TELE 1 muhabiri Engin Açar, röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile birlikte gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi'ne götürülen Açar'ın, 'izinsiz çekim' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Açar ve Yaşar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ayasofya'daki tahribatı görüntülemek isteyen TELE 1 muhabiri Engin Açar, röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile birlikte gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi'ne götürülen Açar'ın, 'izinsiz çekim' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Açar ve Yaşar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DİSK Basın-İş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayasofya'da yaşanan ve son günlerde tartışma konusu olan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen TELE 1 muhabiri Engin Açar'ın gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, Açar ile birlikte röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'ın da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL"

Basın-İş'in açıklamasında, "Ayasofya'da yaşanan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen TELE 1 muhabiri Engin Açar, röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile birlikte polisler tarafından gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir, Engin Açar derhal serbest bırakılsın" denildi.

TELE1 muhabiri Engin Açar da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gözaltına alındığını ve Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ayasofya'da haber takibi yaptığımız esnada gözaltına alındık. Sirkeci Polis Merkezi'ne getirildik. Getirilirken mantıklı bir sebep bile söylenmedi... Az önce yaptığım Twitter paylaşımlarına değindiler. Sebep anlaşıldı. Amacım paylaşımlarda anlaşılıyormuş. Öyle dedi polis memuru."

İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

'İzinsiz çekim yaptığı' gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen Engin Açar ve röportaj yaptığı Şerif Yaşar, Sirkeci Polis Merkezi'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayasofya'daki Tahribatı Görüntülemek İsteyen Tele 1 Muhabiri Engin Açar ve Röportaj Yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar Gözaltına Alınıp... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayasofya'daki Tahribatı Görüntülemek İsteyen Tele 1 Muhabiri Engin Açar ve Röportaj Yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar Gözaltına Alınıp... - Son Dakika
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