Ayasofya'daki "yeni keşifler" bilim dünyasıyla paylaşılacak - Son Dakika

Ayasofya'daki "yeni keşifler" bilim dünyasıyla paylaşılacak

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yer altı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, Uluslararası Ayasofya Sempozyumu'nda bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Ayasofya'daki

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yer altı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, Uluslararası Ayasofya Sempozyumu'nda bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden (FSMVÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversite ve Ayasofya Müzesi iş birliğiyle Ayasofya'nın müze olarak kullanıldığı dönemde başlayan Ayasofya Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi ile Ayasofya'yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yer altı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu taraması yapıldı.

Daha önce girilemeyen yerlere girilerek yeni yer altı mekanlarının keşfedildiği projenin sonuçları sempozyum ile bilim dünyasına sunulacak.

İnşasından bu yana mistik bir yapı olarak hayranlık ve cazibe sembolü olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek bir büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle pek çok amaca hizmet eden bir dünya mirası.

Ayasofya'nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan Uluslararası Ayasofya Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından 24-25 Eylül 2020'de çevrimiçi olarak düzenlenecek. Sempozyum YouTube'da Uluslararası Ayasofya Sempozyum hesabından takip edilebilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, Doç. Dr. Mine Esmer, Dr. Öğr. Üyesi Alidost Ertuğrul ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Arkeolog Ali Hakan Eğilmez yürütücülüğünde 29 Haziran-16 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Ayasofya Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi kapsamında elde edilen veriler sempozyumda katılımcılarla paylaşılacak.

Ayasofya'nın daha önce keşfedilmemiş yeraltı yapılarında hava sirkülasyonunu engelleyen moloz ve çamur birikintilerinin giderilmesine yönelik gerçekleşen proje ile yapının sürdürülebilir korunmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın yapacağı sempozyum 7 oturumda gerçekleşecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek Uluslararası Ayasofya Sempozyumu, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya'nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getiriyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ayasofya'daki 'yeni keşifler' bilim dünyasıyla paylaşılacak - Son Dakika Ekonomi

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