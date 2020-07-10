Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim - Son Dakika

BURSA'da, Ayasofya Müzesi'nin tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir (75), Danıştay'da açtığı davayı kazandı. Karara çok sevindiğini söyleyen Kandemir, "Cami olduğu zaman Ayasofya'daki ilk namaza gideceğim. Bundan sonraki davamız Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet'in Vakfını cami olarak açmak" dedi.
Bursa'da, emekli matematik öğretmeni İsmail Kandemir, İstanbul'daki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır verdiği mücadeleyi kazandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı. Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.
İsmail Kandemir, bundan sonraki davasının Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nı cami olarak açmak olduğunu belirterek "Bundan sonraki davamız Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet'in Vakfını cami olarak açarak, Atina'da cami statüsünün gelişmesini ve Müslümanların bundan faydalanmasını diliyorum" diye konuştu.