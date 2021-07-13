Üye Girişi
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz' - Son Dakika

'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'

13.07.2021 11:54
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz', System.String[]

YER Bilimci ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Tevfik Hoş, Ayasofya Camisi'nin yüzyıllardır depreme olan dayanaklılığına dair sırları anlatan 'Ayasofya'nın Deprem Sırları' isimli belgeseli çekti.

YER Bilimci ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Tevfik Hoş, Ayasofya Camisi'nin yüzyıllardır depreme olan dayanaklılığına dair sırları anlatan 'Ayasofya'nın Deprem Sırları' isimli belgeseli çekti. İstanbul'un yüzyıllardır büyük depremlere şahit olduğunu fakat Ayasofya'nın yapım tekniklerinden dolayı ayakta kalmayı başardığını kaydeden Hoş, "Ayasofya'daki gibi bugün de jeoloji ve inşaat mühendisliği teknikleriyle büyük ölçekli depremlere karşı dayanıklı yapılar inşa edilebilir" dedi.

Türkiye'nin simgelerinden olan ve Temmuz 2020'de 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi, varlığı boyunca birçok büyük deprem görse de ayakta kalmayı başardı. Çok sayıda bilim insanı tarafından yapım tekniği açısından araştırılan Ayasofya Camisi, depreme olan dayanaklılığı yönünden dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkenin tarihi yapıları hakkındaki çalışmalarıyla tanınan ve 2019'da Bosna Hersek Uluslararası Turizm Festivali'nde 'Yeraltındaki Kapadokya' en iyi belgesel film dalında birincilik ödülünü kazanan Yer Bilimci ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Tevfik Hoş, Ayasofya'nın dayanıklı yapısını ele alarak belgesel çekti.  Yapımı haziran ayında tamamlanan Ayasofya'nın Deprem Sırları belgeselinde tarihi yapının mimarisine dair ilginç bilgiler ve sırlara dikkat çeken Hoş, depremin önüne geçmenin zor olmadığını söyledi.

'1500 YILDIR AYAKTA OLAN BİR BAŞYAPIT'

Türkiye'nin yüzde 90'ından fazla bölümünün deprem riski altında olduğunu söyleyen Hoş, İstanbul'un son 250 yılda yaşadığı depremlerle büyük yıkımlar gördüğünü kaydetti. Kentin her deprem sonrası adeta küllerinden yeniden doğduğunu anlatan Hoş, "Belgeselimizde İstanbul'un yaşadığı yıkımları hatırlatarak dayanıklılığı az olan binaları için Ayasofya üzerinden çıkarımlar elde etmeye çalıştık. Bir takım küçük onarımlar geçirmesine rağmen Ayasofya, 1500 yıldır ayakta kalmaya devam ediyor. Günümüzün binaları için ilham kaynağı oluyor.  Genç Antik Çağ bilgeliğiyle inşa edilen Ayasofya, yer seçimi, hafif inşaat malzemesi kullanımı, deprem durumunda yapı yüklerinin azaltılmasına dayanan statik çözümleri ve mimarlık tarihi açısından eşsiz bir başyapıttır. Ayasofya gibi bugün de jeoloji ve inşaat mühendisliği teknikleriyle büyük ölçekli depremlere karşı dayanıklı yapılar inşa edilebilir. Günümüzün yapı teknolojisiyle depremi ülkemizin gündeminden kalıcı şekilde kaldırabiliriz. Deprem asla kader değildir" diye konuştu.


'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'

İstanbul, Türkiye, İnşaat, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti 11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı 11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı
Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı 11:09 Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız 11:06 MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız 10:44 "HDP ile miting yapıyorlar" iddiaları ortalığı karıştırmıştı, CHP'den açıklama gecikmedi: Belediye başkanımız davete icabet etmiş
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular 09:57 Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu 09:54 Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu

Son Dakika Haberleri
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti
11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı
11:09 Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı
11:05 MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız
11:02 Dolar güne düşüşle başladı 8,62'den işlem görüyor
11:01 Irak'ta koronavirüs hastanesinde çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 64'e yükseldi
10:57 Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı
10:24 Avustralya'da yayınlanan koronavirüs ve aşı reklamı büyük tartışma yarattı
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları         
11:57
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Bir anda kanlar içerisinde kalan rapçi, böyle can verdi Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Bir anda kanlar içerisinde kalan rapçi, böyle can verdi         
11:40
Devlet Bahçeli'den MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim Devlet Bahçeli'den MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
11:32
Gaspçı dehşeti kamerada! Gencin telefonunu istedi, vermeyince defalarca bıçakladı Gaspçı dehşeti kamerada! Gencin telefonunu istedi, vermeyince defalarca bıçakladı         
11:13
Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı! Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın korkuttu Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı! Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın korkuttu         
11:06
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşını tarafından bıçaklandı         
11:02
Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak         
10:22
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Sarı-Lacivertliler'den çılgın teklif! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya talip oldular Sarı-Lacivertliler'den çılgın teklif! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya talip oldular         
09:41
16 yaşındaki Aysel'i canından eden kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i canından eden kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
09:39
Heidi Klum'un yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'un yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı: Son derece çılgın bir yapım var         
09:38
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 12:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement