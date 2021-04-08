Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın "arşiv" görüntüsü - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın "arşiv" görüntüsü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü. Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Son Dakika

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin

Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak

1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı

Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi