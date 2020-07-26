Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılmasının üzerinden üç gün geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılmasının üzerinden üç gün geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor.
İstanbul'da, okunan akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Caminin açılması üzerinden üç gün geçse de ilk günkü heyecan devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi. 7'den 70'e sosyal mesafeyi ve maskeyi takarak namaz kılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte camiye giremeyen vatandaşlar namazlarını Ayasofya Camii avlusunda kıldı. Öte yandan Fatih Belediyesi ekipleri Yatsı Namazının ardından Ayasofya Camii'nde dezenfektan çalışması yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:34
Kaynak: İHA
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