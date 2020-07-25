Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz basınında geniş yankı buldu - Son Dakika

İngiliz BBC, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, " İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığı ile servis etti.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında ilgi görmeye devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İngiliz basınında geniş yankı buldu. İngiltere'nin en büyük medya kuruluşu olan BBC, "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığını kullandı. BBC, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili yaptığı haberde, bin 500 yıllık tarihi Ayasofya'nın UNESCO tarafından korunduğunu ve 1934 yılından itibaren müze statüsünde olduğunu belirtti. İngiliz medya kuruluşu haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde Kuran-ı Kerim dinlerken çekilmiş fotoğrafını kullandı. BBC, ayrıca bin kişinin güvenlik kontrollerinden geçerek, ibadet için bir araya geldiğini aktardı.

(Yunus Dalgıç/İHA)