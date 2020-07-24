Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu (1) - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:21

Kaynak: AA

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