Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu (5) - Son Dakika
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu (5)
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.
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24.07.2020 15:05:47. #1.13#
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