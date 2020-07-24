Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu (3) - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu (3)
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:11
Kaynak: AA
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