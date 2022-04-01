Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 22:49

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.

"Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı.

Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.

Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu.

Öte yandan cami içerisinde namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yatsı namazı öncesinde camiye geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını kıldırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

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Sultanahmet, İstanbul, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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