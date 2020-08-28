Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde aşure ikramı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, belediyenin mobil aracından vatandaşlara aşure ikam etti.

Fatih Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Sümbülefendi Camisi ve Mihrimah Sultan camilerinde cuma namazının ardından vatandaşlara 15 bin kap aşure dağıttı.

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