Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bayram namazı sonrasında ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, meydana polis kontrol noktalarından geçerek meydana alındılar.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi kurban bayramının ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar meydana polis kontrol noktalarından geçerek alındı. Meydan da polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Fatih belediyesi ekipleri meydana gelen vatandaşlara maske, dezenfektan ve hatıra madalyonu hediye etti.

"Çifte bayram yapıyoruz"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelen Şükran Yavaş " Çifte bayram yapıyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan bizi buralara getirdi, bu günleri yaşattı. Ne mutlu bize. Daha önce de geldim ama o zaman paralıydı cami olduktan sonra ilk kez geldik" dedi.

"Osmanlıyı da seviyorum ben Cumhuriyeti de severim"

Paşa kıyafeti ile gelen Mehmet Zengin ise " Yaşım 61 ilk kez geçen hafta buraya geldim. Şükür bugünleri de görebildik. Geçen hafta ikindiye geldim. Bu bugün de bayram namazında buradaydık. Şimdi de cumayı bekliyoruz. Ben ceddimi sevdiğim için bugün Abdulhamit zamanın paşa kıyafetini giydim. Osmanlıyı da seviyorum ben cumhuriyeti de severim" ifadelerini kullandı.