Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk sabah namazı eda edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk sabah namazı eda edildi. Sabah namazı ezanının okunmasının ardından geceyi Ayasofya meydanında geçiren, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazını kılmanın heyecanını yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da hazır bulunduğu sabah namazını, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk sabah namazını kılmak isteyenler caminin önünde uzun kuyruklar oluştururken, namazı içeride kılabilenler büyük mutluluk yaşadı. Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi. Namazını kılmak için çok sayıda Müslümanın önünde beklediği cami çevresinde güvenlik önlemleri de sürüyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık olacak.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 05:49

Kaynak: AA

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