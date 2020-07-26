Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerlere sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerlere sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı
Kılınan ilk cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cemaatle kılınan namazlarda sosyal mesafe kuralına uymak için yerlere etiketler yapıştırıldı.
Kılınan ilk cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cemaatle kılınan namazlarda sosyal mesafe kuralına uymak için yerlere etiketler yapıştırıldı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Kalabalık gruplar halinde camiye alınan cemaatin toplu şekilde kıldığı vakit namazlarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında görevliler tarafından yerlere sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı. Ayrıca cami korona virüs tehdidine karşı toplu şekilde kılınan her vakit namazının ardından dezenfekte edilerek temizleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 04:30
Kaynak: İHA
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