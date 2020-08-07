Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 3'üncü cuma namazı yoğun katılımla eda edildi - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan üçüncü cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Camide kılınan namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu.

Cami içinin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan çoğu ziyaretçi, kontrollü şekilde camiye alındı.

Fatih Belediyesi ekiplerince meydana gelen vatandaşlara ve turistlere ikramlarda bulunuldu.