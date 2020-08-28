Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 6'ncı cuma namazı yoğun katılımla eda edildi - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan altıncı cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu.

Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı.

Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kontrollü şekilde camiye alındı.

Fatih Belediyesi ekipleri ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerden de vatandaşlara ikramda bulunuldu.