Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki ilk cuma namazı Katar basınında yankı buldu - Son Dakika

Katar'daki gazeteler bugünkü nüshalarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazını "Tarihi gün" olarak niteledi.

Al-sharq gazetesi başlıklarından birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." açıklamasına ayırdı.

Gazete, Anadolu Ajansının cuma namazına ilişkin verdiği haberler ile yetkililerin açıklamalarını kapsamlı şekilde yayımladı.

Raya gazetesi de ilk sayfasında "Ayasofya tarihi bir cuma gününde namaz kılanlarla mamur" başlığını kullandı. Cuma hutbesinde verilen mesajları aktaran gazete, "Ayasofya kubbesinin altından tüm beşeriyete adalet, barış ve merhamet çağrıları yapıldı. Evrensel değerlerin ve ahlaki ilkelerin korunmasına teşvik edildi" ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Vatan gazetesi de ilk sayfasında, "Erdoğan, Ayasofya'daki ilk cuma namazında Kur'an-ı Kerim tilavet etti" başlığına yer verdi.

Gazetenin görüş sütununda "Tarihi gün" başlığıyla yapılan değerlendirmede, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla dün Türkiye ve İslam dünyası için tarihi bir gün yaşandığı, eşsiz mimari eserin yeniden İslam ümmetine geçmesiyle bu yüce ümmetin yeniden tam ihtişamını kazanmasının ümit edildiği vurgulandı.

Cuma namazına 350 bin kişinin katıldığı bilgisi aktarılan gazetede, "Kardeş Türk halkının ve İslam ümmetinin sınırları aşan bir sevince sahip olduğu" kaydedildi.

Gazete haberini "Allah'a hamdolsun" sözleriyle sonlandırdı.