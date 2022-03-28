Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı - Son Dakika
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

28.03.2022 09:52

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi, ramazan ayına sayılı günler "La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)" yazılı mahyayla süslendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı - Son Dakika


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