Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kurban Bayramı süresince gösterilen yoğun ilgi devam ediyor.

İstanbul içinden, şehir dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, gruplar halinde Ayasofya-i Kebir Camii içerisine alınıyor.

Ezan okunduğunda ise namaz kılmak isteyenler camiye giriyor. Camiye sığmayanlar inin içerisine sığmayanlar ise cami dışarısına serilen kilim ve seccadeler üzerinde namaz kıldı. Öğle namazının eda edilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Namaz kılan grup dışarı çıktıktan sonra, sıraya giren diğer gruplar belli sayıyı aşmayacak şekilde içeri alınmaya devam ediyor. Yapılan ziyaret ve ibadetin ardından anonslarla sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak, kapıdaki vatandaşların da ziyaret edebilmesi için anlayış gösterilmesi rica ediliyor.

Caminin içerisine girmek için sırada bekleyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin önünde hatıra fotoğrafı çekildi.