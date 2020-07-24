Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor - Son Dakika

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni vatandaşlar, ziyaret etmeye devam ediyor.

Aysofya'ya gelen vatandaşlar, meydandaki kontrol noktalarından geçerek camiye giriyor.

İçeri giren vatandaşların bir kısmı namaz kılıyor, bir kısmı da fotoğraf ve video çekiyor.

Girişlerde izdihamı önlemek için cami ziyaretini yapan vatandaşlar, ayrı bir kapıdan dışarı alınıyor.

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yerlikaya ve Aktaş bir süre sonra camiden ayrıldı.