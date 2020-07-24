Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına 7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi - Senegalli... - Son Dakika

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi ana tanıklık etmeyen isteyen vatandaşlar, namaz kılınacak alanlara akın ediyor. Bursa Alpler Okçuluk Derneği üyesi Şakir Turan ve arkadaşları cuma namazı kılmak için alana girmek istedi. Yoğunluk nedeniyle polis geçişlerine izin vermedi. Öte yandan Yerel kıyafetleri giyerek gelen Senegalli Ebubekir Abdo'da çok büyük bir gün olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranları sundu.