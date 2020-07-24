Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle kaysı dağıtıldı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle kaysı dağıtıldı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlara namaz sonrası kayısı ikram ettiğini bildirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle kaysı dağıtıldı, System.String[]

Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlara namaz sonrası kayısı ikram ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Danıştayın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilk cuma namazı kılındı.

Yeşilyurt Belediyesi'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılan cemaatin sevincine ortak olmak için Türkiye'nin AB nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısını namaz sonrası vatandaşlara ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için büyük çaba sarf eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese öncelikle şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazında yer alıp, bu tarihi ana şahitlik etmeyi anlatmaya kelimeler yetmez, çok heyecanlandık ve gurur duyduk. 7'den 70'e herkes buraya akın etti, sokaklar ve caddeler dolup taştı. Allah'a şükürler olsun ki, İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Müslüman alemine hayırlı olmasını dileyen Çınar, Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara kayısı ikramında bulunduklarını hatırlatan Çınar, "Bu tarihi anı yaşayanlar bir yandan maneviyatlarını güçlendirirken diğer taraftan ikram ettiğimiz kayısıyla ağızlarını tatlandırmış oldular. Bugün bizim için her açıdan gurur ve onur günüdür. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kardeşimiz muhteşem bir atmosferin oluşmasına neden oldular, insanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadılar. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle kaysı dağıtıldı - Son Dakika

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