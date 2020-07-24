Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması Karaman'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması nedeniyle Karaman AK Parti İl Teşkilatı, Cuma namazının ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında lokma tatlısı dağıttı.

Karaman AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, burada yaptığı açıklamada, 86 yıllık zincirleri, prangaları kırılan ve ibadete açılan Ayasofya'nın açılışının Türkiye ve İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çağlayan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuş, Fatih Sultan Mehmet'in, onun askerinin ve o fethin bizlere emaneti. Onların mirası olan Ayasofya kimliğini hamd olsun yeniden kazandı. 86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan Ayasofya'nın tekrar ibadetle, namazla, ezanla buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnananlar olarak, bizlere bugünleri gösteren ve bu mutluluğu yaşatan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz."