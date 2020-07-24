Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Ordu ve Bayburt'ta sevinçle karşılandı.

Ordu'da, TÜGVA Ordu Şubesince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, cuma namazı sonrası Aziziye Camisi önünde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

TÜGVA Ordu Şube Başkanı Ahmet Güler, burada yaptığı basın açıklamasında, bugün ikinci bir basın açıklaması değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni paylaşacaklarını söyledi.

İsteyen vatandaşların, bildiriyi stanttan alabileceklerini ve hatıra olarak saklayabileceklerini belirten Güler, 3 gün boyunca Köprübaşı Meydanı'nda da "Ayasofya Cami Hatırası" resmi önünde fotoğraf çektirilebileceğini aktardı.

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni katılımcılara okudu.

Basın açıklamasının ardından cami önündeki "Ayasofya Cami Hatırası" önünde fotoğraf çekildi.

Bayburt

AK Parti İl Başkanlığınca Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, cuma namazının ardından vatandaşlara lokum ve şeker ikramında bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Bugün fethin, dirilişin sembolü Ayasofya, yeniden ibadete açılıyor. Bu anlamda hepimiz çok mutluyuz. Biz çift kanatlı bir medeniyet iddiası peşindeyiz. Maddeyi imal etmenin yanında manayı da desteklemenin ve mana için var olmanın iddiasının peşindeyiz. Rabbim bize daha nice manaları yerine getirmeyi nasip eylesin diye dua ediyorum. Ayasofya için buraya toplanan sizleri tebrik ediyorum."

Programa, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belde Başkanı Abdurrahman Polattimur, partililer ile vatandaşlar katıldı.