Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."