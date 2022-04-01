Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı - Son Dakika
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı

01.04.2022 23:28
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide Kovid-19 salgını nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan ilk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akşam namazı ile birlikte vatandaşların gelmeye başladığı camide, yatsı namazı öncesi cami ve avlu doldu. Bunun üzerine görevliler cami girişlerini kapatmak zorunda kaldı. İçeriye giremeyen binlerce kişi ise namazlarını Sultanahmet Meydanı'nda kıldı.

Enderun usulüyle eda edilen teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namaz sonrasında cemaatle birlikte dua eden Erbaş, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeniden teravih kıldıkları için mutlu olduklarını belirten Erbaş, "Rabb'imize ne kadar şükretsek azdır. 88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya Camii tekrar teravihe kavuştu. İki yıl boyunca tüm camilerimizde teravih kılamamıştık. Özledik, hasret kaldık. Hamdolsun dualarımız kabul oldu, Rabb'imiz ramazan ayına bizi kavuşturdu. İnşallah en güzel şekilde değerlendirmek de nasip olur." dedi.

"Arkadan gelen çocuk sesleri bizim sevabımızı artırıyor"

Erbaş, camilerin gençsiz kalmasını istemediğini dile getirerek, "Biraz önce arkadan gelen çocuk sesleri bizim sevabımızı artırıyor. Bırakınız rahatsız olmayı gönlümüz coşuyor. Bize Kabe'yi, Ravza'yı hatırlatıyor. Orada da çocuk sesleriyle namaz kılınıp tavaf yapılıyor. Ayasofya Camii de tüm camilerimiz de dolup taşacak." diye konuştu.

Ramazanın Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu ifade eden Erbaş, Diyanet görevlilerinin bilmeyenlere bir ayda Kur'an okumayı öğretebileceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de teravih namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı.

Namaz sonrasında cami boşalırken dışarıda namaz kılan vatandaşlar ise içeriye girme fırsatı buldu. Alınan karar kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii, ramazan ayı boyunca 24 saat açık olacak.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz' AYASOFYA CAMİİ'NDE 88 YIL SONRA İLK TERAVİH NAMAZI KILINIYOR (1) AYASOFYA CAMİİ'NDE 88 YIL SONRA İLK TERAVİH NAMAZI KILINIYOR (1)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra teravih kılındı - Son Dakika


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