Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

27.02.2022 22:47

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının 2. senesinde Miraç Kandili için gelen vatandaşlar, akşam namazının ardından yatsıya kadar cami içerisinde ibadet etti.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının 2. senesinde Miraç Kandili için gelen vatandaşlar, akşam namazının ardından yatsıya kadar cami içerisinde ibadet etti.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in yaşadığı Miraç hadisesinin yıl dönümü, 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nde 2. kez yaşatıldı. Akşam ezanıyla birlikte camiye gelen binlerce vatandaş, yatsı namazına kadar dua ederek ibadette bulundu. İbadet süresince maskelerini çıkartmayan vatandaşlar, namaz sonrası vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendirdi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin avlusunda ise bazı vakıf temsilcileri camiye gelen vatandaşlara helva ve lokum dağıttı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

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Miraç Kandili, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi - Son Dakika


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