Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına tanıklık eden vatandaşlar sevinçlerini paylaştı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına tanıklık eden vatandaşlar sevinçlerini paylaştı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılan vatandaşlar, bu tarihi anda yaşadıkları duyguları ve sevinçlerini paylaştı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına tanıklık eden vatandaşlar sevinçlerini paylaştı, System.String[]

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılan vatandaşlar, bu tarihi anda yaşadıkları duyguları ve sevinçlerini paylaştı.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 7'den 70'e binlerce vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için belirlenen alanları doldurdu. 86 yıl sonra ibadete açılan camide tarihi anlara tanıklık eden vatandaşlar, yaşadıkları duyguları anlattı.

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmak için şehir dışından gelen vatandaşlar da memleketlerine dönmeye başladı.

Camide namazlarını kılan ve ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar, İETT otobüsleriyle tekrar ilk geldikleri nokta olan Yenikapı Etkinlik Alanı'na ulaştı. Tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar, geldikleri otobüslerle şehirlerine hareket etti.

İlk namaza katılmak için Bursa İnegöl'den dün gece gelen bedensel engelli Hasan Basri Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Yıllar sonra ilk kez Ayasofya'da namaz kılmak benim için çok anlamlı oldu." dedi.

Bayraktar'ın tekerlekli sandalyesini süren yakını Osman Şentürk de bu özel güne tanıklık etmek için Bursa'dan geldiklerini söyleyerek, "Ayasofya, inşallah sonsuza kadar kapatılmadan ibadethane olarak kalır. Namazımızı kıldık, inşallah Allah kabul eder. Sebep olan herkesten Allah razı olsun. diye konuştu.

"Duygularımı anlatamayacak kadar mutluyum"

Eşiyle ilk namaza katılmanın heyecanını yaşayan Mehmet Selim Yılmaz ise Ayasofya'nın ibadete açılışı için Ankara'dan geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Erbakan Hocanın ruhu şad olsun. Yine onun talebelerine nasip oldu. Bugün duygularımı anlatamayacak kadar mutluyum. Namaza katıldık. 'Bayrak düştüğü yerden kalkar.' diyorlar ya bayrak Allah'ın izni ve inayetiyle buradan kalkacak ve güçlenecek inşallah. Biz müze iken Erbakan hocayla çok geldik. Çok üzülmüştük. Allah'a hamdolsun, sabredince veriyor. Müminler sabretsinler zafer İslam'dadır."

Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz da kadınlar için ayrılan bölümde namaz kıldığını ve duygu dolu anlar yaşadığını dile getirerek, "Mükemmeldi, çok güzeldi gerçekten. Namazımı kılarken sürekli ağladım. Müze statüsündeyken son geldiğimde bağrımın yandığını hissetmiştim. Bugün açıldığına şükrettim. İslam aleminin yükselişi, birliği ve beraberliği için sürekli dua ettim. Erdoğan duaya başlayınca millet ayağa kalktı, herkes tekbir getirmeye başladı. Biz de ayağa kalktık. Rabb'ime şükrediyorum, bizi böyle bir ana şahit tuttu." ifadelerini kullandı.

"Muhteşemdi, rüya gibiydi"

Malatyalı Hacı Bayram Öner ise bu şerefli güne tanıklık etmek için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Öner, "Rabb'im bugünü nasip etti çok şükür. Bu millete böyle bir gün lazımdı. Namaza katıldım, muhteşemdi, rüyada gibiydik. Daha önce üzülerek ziyaret etmiştim. Şimdi isteyerek, canı gönülden, bütün kalbimizle ruhumuzla katıldık. İçeri giremedim ama başka bir vakit ziyarete geleceğim." diye konuştu.

Türkiye'de üniversite okuyan Endonezyalı iki arkadaş da ilk cuma namazına katıldıklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:53

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına tanıklık eden vatandaşlar sevinçlerini paylaştı - Son Dakika

Son Dakika

Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı         
14:55
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor         
14:51
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi         
13:55
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor         
13:52
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım? Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?         
13:08
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı         
11:20
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı         
09:47
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 18:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına tanıklık eden vatandaşlar sevinçlerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei