Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'da dokunuyor - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'da dokunuyor

i Kebir Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde özel tekniklerle dokunuyor.

i Kebir Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde özel tekniklerle dokunuyor. Yüzde 100 yerli yünden üretilen halıların cami içerisine döşeme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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İstanbul'un fethinin sembolü olan ve ibadete açılması İslam alemi tarafından hasretle beklenen Ayasofya-i Kebir Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü ilk cuma namazına hazırlanıyor. Döşeme çalışmalarının devam ettiği Ayasofya Kebir Camii'nin halıları ise, Türkiye'nin ilk makineli halı fabrikası olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Halıların üretim aşamasının sürdüğü fabrikada incelemelerde bulunan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Üretim Müdürü Behçet Özkul'dan bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.


Halının yüzde 100 yün olarak dokunduğunu belirten Özkul Halı Üretim Müdürü Behçet Özkul, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize bizlere olan güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tüm İslam aleminin sabırsızlıkla içerisinde cuma namazı kılınması için beklediği Ayasofya Camii Kebir'in halılarını üretmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Halılar yüzde 100 yerli yündür. İnsan sağlığına zararlı değildir. Alev almaz, yanmayan özelliklere sahiptir. Bir metrekaresi 5 kilo ağırlığında olup, Ayasofya Camii için özel üretilmiştir. 108 yıllık bir halı geçmişi olan bir aile olarak Manisa'nın Demirci ilçesinde bu halıyı üretmekten dolayı mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize bizlere olan güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Ayasofya-i Kebir Camii'nin halılarının uzun yıllar kullanışlı olması için özel teknikler uyguladıklarını belirten Behçet Özkul, "Halının kaynağı olan yünü boyamada farklı bir teknik uygulamanın yanı sıra secde esnasında diz yerlerinde oluşan tahribatı önlemek amacıyla da halının tüylerinde buharlı bir işlem yaparak kıble yönüne yatıracağız. Bu şekilde halıda kesinlikle deforme oluşmayacak ve uzun yıllar kullanılacak. Bu dünyada sadece bizim firmamızda uygulanan uygulamadır" diye konuştu. - MANİSA

Ayasofya, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'da dokunuyor - Son Dakika

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